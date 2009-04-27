Що думають експерти про шанси Яценюка і Тігіпка

Експерти вважають, що на президентських виборах Сергій ТІГІПКО може відібрати голоси в лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА та лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Зокрема, таку думку висловили політологи в експертному опитуванні Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна щодо того, як може змінити президентську кампанію участь в ній «нових облич» - С.ТІГІПКА та А.ЯЦЕНЮКА

Директор Київського Інституту проблем управління ім. Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО наголосив, що й С.ТІГІПКО, й А.ЯЦЕНЮК є представниками нової політичної культури. Політолог вважає, що повернення С.ТІГІПКА у велику політику і висування його кандидатом на пост Президента України може внести серйозні корективи в розстановки політичних сил. «Суспільству сьогодні цікава боротьба нових сил. С.ТІГІПКО, скоріше, може розраховувати на електоральні симпатії сходу та півдня України, А.ЯЦЕНЮК - заходу. Хоча С.ТІГІПКО може й серед прихильників помаранчевого табору взяти голоси тих, хто орієнтований на реформістську концепцію, позбавивши таким чином А.ЯЦЕНЮКА монополії на цю риторику, і серйозно підірвати електоральну основу В.ЯНУКОВИЧА. Внаслідок цього зміняться електоральні позиції і в Юлії ТИМОШЕНКО, і у Віктора ЮЩЕНКА», - зауважив К.БОНДАРЕНКО.

Науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олексій ГАРАНЬ вважає, що і С.ТІГІПКО, і А.ЯЦЕНЮК можуть розраховувати на голоси виборців, розчарованих діями нинішніх політиків. При цьому, на думку політолога, С.ТІГІПКО може розраховувати на частину електорату біло-блакитних, а А.ЯЦЕНЮК – помаранчевих. Але О.ГАРАНЬ зауважує, що частково вони змагатимуться між собою. «Якоїсь видимої активності «Фронт змін» поки що не показує, і ми поки не знаємо ні складу команди А.ЯЦЕНЮКА, ні його програми. Перед А.ЯЦЕНЮКОМ ще постане завдання дати відповіді на ці питання», - зауважив О.ГАРАНЬ. Він підкреслив, що С.ТІГІПКО до останнього часу не фігурував в соціологічних опитуваннях, тому оцінити його перспективи як учасника перегонів важко. «Не думаю, що йому вдасться скласти конкуренцію основним кандидатам, але він відбере частину електорату і це створить можливості для торгу в другому турі», - сказав політолог.

Директор ПР-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначає, що на сьогодні політичних команд ні у С.ТІГІПКА, ні у А.ЯЦЕНЮКА немає. «У С.ТІГІПКА, думаю, в команді будуть кадри переважно з партії «Трудова Україна», а також люди з часів його роботи в Національному банку та Кабінеті Міністрів. А.ЯЦЕНЮК недаремно зараз уникає називати конкретні прізвища, бо людей, які згуртувалися зараз навколо нього, або не треба висвічувати – наприклад, Дмитра ФІРТАША, Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, Віталія ГАЙДУКА, Сергія ТАРУТУ, або вони маловідомі, як, наприклад, заступник секретаря РНБОУ Андрій ПИШНИЙ, заступник голови СБУ Світлана НЄЖНОВА, керівник управління Секретаріату Президента Ян БЕРНАЗЮК. Назвати це командою язик не повернеться, і це буде головним болем А.ЯЦЕНЮКА впродовж усієї кампанії», - зазначив політолог. За його словами, саме по цьому слабкому місцю битимуть його опоненти.

При цьому Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ не думає, що С.ТІГІПКО або А.ЯЦЕНЮК вийдуть до другого туру. «Їхні завдання – спрацювати на перемогу своїх політичних сил на дострокових парламентських виборах, якщо вони відбудуться. Але електоральні поля С.ТІГІПКА і А.ЯЦЕНЮКА дуже перетинатимуться. А.ЯЦЕНЮК є спойлером для Юлії ТИМОШЕНКО, і забиратиме в неї голоси на заході і частково в центрі, С.ТІГІПКО ж, без сумніву, буде відбирати голоси і в А.ЯЦЕНЮКА, і в В.ЯНУКОВИЧА. Назвати С.ТІГІПКА технічним кандидатом не можна, він фігура значною мірою самодостатня. Він був би гідним кандидатом на посаду Президента в 2004 році замість В.ЯНУКОВИЧА, але, на жаль, тоді було ухвалене інше рішення», - вважає політолог.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ зауважив, що суспільство розчароване в «кумирах помаранчевого міфу» і є запит на нові обличчя, але це попит «на абстрактне нове». За його словами, С.ТІГІПКО відомий як бізнесмен, як молодий чиновник в кількох урядах і зберігається в суспільній уяві як нереалізований молодий політик. «Випадково виникла гіпотеза про те, що похід пана С.ТІГІПКА на президентські перегони є спробою знизити конкурентні переваги інших молодих політиків, наприклад А.ЯЦЕНЮКА. Ще одна складова його можливого висування кандидатом в президенти пов’язана з особистими амбіціями пана С.ТІГІПКА: йому не вдалося увірватися в урядову команду Ю.ТИМОШЕНКО, але є велике бажання повернутись в політику, тому що політика - це могутній засіб забезпечення конкурентних можливостей свого бізнесу», - зауважив А.ЄРМОЛАЄВ.