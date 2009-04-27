Тимошенко обіцяє віддати 2 мільярди на придбання житла

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що в 2009 році вдасться поповнити Державну іпотечну установу на 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, вручаючи чорнобильцям ключі від 5 нових квартир у Кагарлицькому районі Київської області, які були викуплені Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій.

«Я впевнена, що ми повернемо до Державної іпотечної установи 1 млрд. боргу, ще 1 млрд. одержимо додатково за рахунок продажу цінних паперів. І я думаю, що цього року ми ще 2 млрд. грн. - того, чого не було у попередні роки, зможемо віддати на придбання житла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступає держава в особі Кабінету міністрів.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення власних облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100-процентна державна гарантія.

Обсяг рефінансування первинних кредиторів ДІУ в 2008 році зріс більш ніж у 2 рази – до 2,2 млрд. грн.