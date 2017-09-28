"Кримське межигір’я Януковича": "друзі Путіна" завершують будівництво маєтку екс-президента - розслідування

У Криму на мисі Айа поблизу Балаклави добудовують маєток президента-втікача Віктора Януковича. Про це дізналися журналісти «Крим. Реалії» із посиланням на розслідування волонтерського проекту «Муніципальний сканер».

Повідомляється, що територія, де розташований майбутній маєток і суворо охороняється, входить до особливого природного фонду України та є заказником.

Зазначається, що на місці маєтку раніше був невеликий санаторій «Укравтодору», однак у 2007 році 3,5 га цієї території у держави купили. Потім землю перепродали пов’язаній із Януковичем фірмі.

«Кримське межигір’я Януковича» почали будувати у 2011 році.

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На територію маєтку журналістам та активістам вдалося потрапити лише у 2014 році, після втечі Януковича із України.

Пізніше з'явилися нові господарі маєтку. З розслідування стало відомо, що вони з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Наразі на території маєтку вже виконані роботи в середньому на 80%.

У розслідування також зазначається, що «влада» Севастополя виділила більше 1 млрд рублів для проведення газопроводу до маєтку.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Росії на острові Лодочний, що у Ленінградській області, відреставрували відому за кінофільмом «Шерлок Холмс» віллу Селлгрена для відпочинку там російського президента Володмира Путіна.

Видання зазначає, що вілла перейшла у власність родини друга Путіна і може використовуватися як одне з місць відпочинку першої особи.