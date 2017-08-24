Віллу із "Шерлока Холмса" відреставрували для відпочинку Путіна - ЗМІ

У Росії на острові Лодочний, що у Ленінградській області, відреставрували відому за кінофільмом «Шерлок Холмс» віллу Селлгрена для відпочинку там російського президента Володмира Путіна. Про це пише «Дождь» із посиланням на джерела та слова місцевих мешканців.

Видання зазначає, що вілла перейшла у власність родини друга Путіна і може використовуватися як одне з місць відпочинку першої особи.

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Цим таємним другом Путіна видання називає Олега Руднєва. За інформацією Росреєстру, всі будівлі на території ймовірної резиденції на острові належать компанії "Сєвєр", якою і володів до 2014 року глава Балтійської медіагрупи Олег Руднєв, після його смерті в 2015 році бізнес успадкував син Руднова Сергій.

«Після 2010 роки там почали будувати дачу Путіна. Він відпочивав на ній як мінімум один раз. Возив його туди в тому числі колишній глава району Георгій Порядин, який був людиною Іллі Трабера », - цитує видання співрозмовника.

Підійти до маєтку неможливо. Високий паркан з охороною побудували за кілька кілометрів до ймовірної резиденції.

Як повідомляв УНІАН раніше, Путін взяв коротку відпустку і разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу поїхав в Тиву. Через деякий час у мережі з'явилася порція знімків і фотожаб Путіна з голим торсом.