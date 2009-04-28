В Будапешті розпочалися переговори Ющенка та Шойома

В Будапешті біля палацу Шандора відбулась церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Угорщини Ласло ШОЙОМОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-служба глави держави, лідери країн обійшли стрій воїнів Почесної варти і представили членів української та угорської офіційних делегацій.

Також В.ЮЩЕНКО та Л.ШОЙОМ оглянули панораму Будапешта з тераси палацу Шандора – резиденції президентів Угорщини.

Згідно з програмою офіційного візиту, одразу після завершення церемонії зустрічі розпочалися українсько-угорські переговори у розширеному складі під головуванням Президентів двох країн, підсумки яких В.ЮЩЕНКО та Л.ШОЙОМ підіб`ють на спільній прес-конференції.

На початку переговорів Президент Угорщини відзначив активність двосторонніх контактів на рівні глав держав двох країн, що підтверджує добросусідський характер відносин між двома країнами, а також свідчить про намір Угорщини й надалі підтримувати політику європейської інтеграції України, що завжди було одним з важливих питань порядку денного двосторонніх відносин.

Під час переговорів у розширеному складі українська та угорська сторони планують порушити питання поглиблення політичного діалогу, торговельного співробітництва, обговорити аспекти євроінтеграційної політики України. Також буде порушена гуманітарна та екологічна тематика.

До складу української делегації на переговорах увійшли: міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, в.о. першого заступника міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ, голова Державного комітету України у справах національностей та релігій Олександр САГАН, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО та голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег ГАВАШІ.