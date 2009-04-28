Тимошенко й Нафтогаз обирають форму оплати за газ з трьох варіантів

На сьогоднішній день уряд і НАК «Нафтогаз України» розглядають три варіанти розрахунку за газ, отримуваний від «Газпрому» в 2009 році: надання "Нафтогазу" товарного кредиту, оплату газу в рахунок вартості транзиту; оплату за фактом споживання.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Він зазначив, що питання форми подальшої оплати за газ обговорювалося на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 24 квітня й стане предметом переговорів керівництва НАК і "Газпрому" найближчим часом.

Тим часом, у рамках засідання міжурядового українсько-російського комітету з економічного співробітництва, запланованого на 29 квітня, це питання обговорюватися не буде. Питання про форму оплати за газ, уточнило джерело, не входить до переліку тих, щодо яких українській делегації буде дано директиви Президента.

«Питання вирішуватиме керівництво компаній, і після того, як буде знайдено оптимальний для обох сторін варіант, обговорення пройде на більш високому рівні», - сказало джерело.

Докладніше читайте на сайті «УНІАН-економіка»