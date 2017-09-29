Повне припинення санкцій проти РФ можливе після виконання Мінських угод - уповноважений уряду ФРН

Уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань співпраці з Російською Федерацією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Ґернот Ерлер заявляє, що повне припинення санкцій проти Росії можливе лише в разі виконання всіх пунктів Мінських угод.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Український тиждень" №39 (29.09 - 5.10.2017 року).

Зокрема, його запитали про те, які можуть бути важелі впливу на РФ в тому разі, якщо буде реалізовано пропозицію міністра закордонних справ Німеччини Зіґмара Ґабріеля про можливість "відв'язання" санкцій проти РФ від виконання Мінських угод.

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"З лютого 2015-го, тобто вже протягом двох із половиною років, діють Мінські угоди. Документ складається із 13 пунктів, які обидві сторони зобов'язалися виконувати. Але перший пункт - припинення вогню - досі не виконано, що змушує нас шукати нові можливості встановити врешті цей режим. Бо щоразу, домовляючись про перемир'я на Новий рік чи з початку навчального року, його не дотримують, і наступного дня є жертви з обох сторін", - сказав Ерлер.

"Слова Ґабріеля були реакцією на слова Володимира Путіна від 5 вересня запросити "блакитні шоломи" ООН для забезпечення перемир'я. Ґабріель заявив, що ми мусимо позитивно та конструктивно розглянути цю пропозицію. Він також похвалив українську сторону за її готовність до переговорів. Але зазначив, що найважливішим для нас є перемир'я в контексті виведення важкої зброї", - додав він.

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"Звичайно, основою переговорів залишаються Мінські угоди. Але коли є ще одна можливість надати динаміки цьому процесові, то її треба оцінювати так само позитивно, як і дотримання Мінських угод. Для Німеччини беззаперечним є той факт, що без виконання всіх пунктів Мінська не може бути повного припинення санкцій. Це також європейська позиція", - наголосив уповноважений уряду Німеччини.