Депутати Донецької обласної ради вимагають від народних депутатів України не голосувати за допуск іноземних військ на територію України для проведення навчань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні депутатів Донецької облради, прийнятому сьогодні на 22-й сесії. Текст звернення депутати направлять Президенту України, Кабінету міністрів і Верховній Раді.

У зверненні наголошується, що відповідно до указу Президента поточного року в понад десяти міжнародних військових навчаннях на території України візьмуть участь 6,4 тис. військовослужбовців, зокрема близько 4 тис. іноземних. «Чотири тисячі НАТОвців протягом півроку топтатимуть українську землю! Землю країни, народ якої на референдумі висловився за нейтральний статус України!», - обурені донецькі депутати.

«НАТОвська армада планує окупувати українське небо, піднявши в нього сотні бойових і транспортних літаків та вертольотів, а територіальні води України вже мають намір по-хазяйськи борознити понад двадцяти НАТОвських військових кораблів і декількох підводних човнів», - йдеться в заяві.

Донецькі депутати розцінюють такі дії як «злочинні, такі, що зневажають волю та інтереси українського народу, зневажають основи Декларації про державний суверенітет України».

«Тільки безжальні вороги власного народу можуть планувати такі великомасштабні НАТОвські навчання в рік жорстокої економічної кризи. Кожен, хто проголосує за допуск НАТОвців, навіки покриє себе ганьбою зрадника народу й поплічника окупантів», - переконані депутати Донецької облради.