Оприлюднено рейтинг кращих міст світу

Столицю Австрії Відень назвали найзручнішим для мешкання і роботи містом. Про це свідчать результати опитування, проведеного фірмою Mercer. Дані, одержані в результаті дослідження якості життя в світі, оприлюднені на сайті компанії 28 квітня. На другому і третьому місцях розташувалися Цюрих (який поступився першим місцем 2008 року) і Женева. Четверте місце поділили Ванкувер і Окленд.

Серед 39 критеріїв, що визначають положення в рейтингу Mercer, політична стабільність, кримінальна ситуація, банківський сервіс, якість медичного обслуговування і екстреної допомоги, стан екології, якість комунальних, транспортних і побутових послуг, доступність товарів повсякденного попиту (до яких віднесені і автомобілі), утримання житлового фонду, можливість зайнятися спортом і провести вільний час.

У рейтингу міст, кращих за інфраструктурою(електрика, водопостачання, телекомунікації, громадський транспорт, дороги й аеропорт) попереду Сингапур, за ним Мюнхен, Копенгаген і два японські міста: Цукуба і Йокогама.