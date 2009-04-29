Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Москви з робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту до Росії Ю.ТИМОШЕНКО вранці в Свято-Данилівському монастирі зустрінеться з Патріархом Московським і Всія Русі КИРИЛОМ, після чого проведе годинну зустріч у вузькому колі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Після цього прем`єр-міністри двох країн проведуть четверте засідання Комітету з питань економічного співробітництва Міждержавної українсько-російської комісії.

Після засідання Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН дадуть спільну прес-конференцію.

Крім того, під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО покладе вінок до могили Миколи Гоголя на кладовищі Новодівичого монастиря, а також квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку в Москві.