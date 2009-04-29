Тимошенко подякувала Путіну за розуміння

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила подяку прем`єр-міністрові Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ за те, що Росія погоджується з січня 2009 року на скорочення запланованих постачань газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з В.ПУТІНИМ у Москві у складі делегації, яка бере участь у засіданні комітету з питань економічного співробітництва в українсько-російській міждержавній комісії.

«Я також хочу висловити подяку за те, що ми знаходимо взаєморозуміння щодо тих пунктів контракту, в яких йдеться про те, що ми повинні брати замовлений обсяг газу, але ми сьогодні беремо стільки, скільки дозволяє криза, і сплачуємо за нього в повному обсягу. Важливо, що такі домовленості є», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона відзначила позитивну динаміку в питаннях, що стосується ядерного палива. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що підписані договори на 2009 рік, і на сьогодні ситуація свідчить про те, що часи, «коли відчувалася деяка конфронтація» відходять у минуле. Вона відзначила, що на сьогодні між урядами України і Росії ведеться конструктивна робота.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила важливість сьогоднішньої зустрічі, і одним з важливих назвала розгляд договору про спеціальний режим коопераційних постачань.

У свою чергу, прем`єр-міністр Росії В.ПУТІН також відзначив важливість коопераційної співпраці в багатьох сферах економічної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками першого кварталу 2009 року споживання імпортного газу Україною трималося на рівні трохи більше ніж 50% законтрактованих обсягів. Планка take or pay (”бери або плати”) в контракті “Газпрому” з “Нафтогазом України” зафіксована на рівні 80% (за такий обсяг постачань споживач має сплатити незалежно від можливості його використати).

Зокрема, на січень “Нафтогаз України” законтрактував 1 млрд. куб. м газу, але відібрав лише 549 млн. куб. м, у лютому — близько 1,1 млрд. куб. м із запланованих 2 млрд. куб. м.

Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

У квітні ц.р. НАК «Нафтогаз України» планує імпортувати близько 2,3 млрд. куб. м російського газу.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.