Безсмертний у Варшаві шукає зв'язки з партіями влади у країнах ЄС

В. о. голови Центрального виконкому Народного союзу «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ у Варшаві обговорить з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ подальшу співпрацю НСНУ з ЄНП.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСНУ, відзначивши, що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ бере участь у конгресі Європейської народної партії, що проходить 29-30 квітня у Варшаві.

На конгресі, який збирається щодва роки, представлені всі партії-члени ЄНП, а також партії, які мають статус спостерігачів.

У програмі конгресу передбачено багато заходів, зустрічей, семінарів на актуальні теми, зокрема, на тему боротьби зі світовою фінансовою кризою та розвитку демократії в державах колишнього СРСР.

Запланована зустріч Р.БЕЗСМЕРТНОГО з президентом ЄНП для обговорення подальшої співпраці Народного Союзу «Наша Україна» з Європейською народною партією і обговорення нових спільних проектів.

«Співпраця «Нашої України» з Європейською народною партією дуже важлива у контексті євроінтеграції України, - переконаний Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. – Адже до ЄНП входять провідні християнсько-демократичні та неоконсервативні партії Європи, які є при владі у країнах Євросоюзу, а протягом останніх каденцій ЄНП утворює в Європарламенті найчисельнішу фракцію».

Народний Союз «Наша Україна» має статус спостерігача у ЄНП з 2005 року.