«Тренування» з виборів за відкритими списками хочуть провести в Інтернеті

Комітет виборців України розпочинає всеукраїнську просвітницьку акцію «Національні праймеріз-2009». Модельне голосування за відкритими списками», яка проходиме в кілька етапів.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

Він наголосив, що це робиться для того, щоб роз‘яснити особливості виборчої системи за відкритими регіональними списками та популяризувати таку систему серед виборців.

За його словами, під час реалізації проекту буде взята за основу виборча система, запропонована у законопроекті №3366 «Про вибори народних депутатів України», авторами якого є народні депутати Владислав КАСЬКІВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), Андрій ШЕВЧЕНКО (БЮТ), Юрій МІРОШНИЧЕНКО (Партія регіонів), Євген СУСЛОВ (БЮТ).

Водночас О.ЧЕРНЕНКО зауважив, що цей «праймеріз» матиме незначні відмінності від запропонованих у законопроекті процедур, оскільки метою акції є не підтримка будь-якого із законопроектів, а популяризація самої ідеї «відкритих списків».

Заступник голови правління КВУ Віталій ТЕСЛЕНКО повідомив, що завтра КВУ звернеться до політичних партій України, які мають шанси проходження до парламенту або мають певну підтримку серед виборців, з проханням надати свої кандидатури для формування регіональних «списків кандидатів» від політичних сил у кожному регіоні України.

За його словами, якщо політична сила проігнорує звернення, то обласні відділення КВУ самостійно сформують такі списки на підставі експертних оцінок, і до цих списків увійдуть діючі народні депутати від політичних сил, «закріплені» за певним регіоном, голови обласних осередків партій, партійні міські голови, голови місцевих адміністрацій, депутати місцевих рад і просто авторитетні в регіоні люди, що пов‘язані з політичними силами.

В.ТЕСЛЕНКО наголосив, що 16 травня розпочнеться «голосування» в Інтернеті, для чого буде створений спеціальний веб-ресурс, де кожен бажаючий користувач зможе знайти свій регіон для «голосування» та обрати одного із кандидатів у цьому регіоні. З метою уникнення штучних «накруток» буде обмежена кількість «голосувань» з однієї IP-адреси.

Він також повідомив, що 22 травня планується створити у Києві “модельну” дільницю і провести голосування на ній. Тобто у Києві буде відтворена модель справжньої дільниці з «членами комісій» і «виборцями», які повністю виконають процедуру голосування та підрахунку голосів за новою виборчою системою. Він зазначив, що голосування на «модельній» дільниці покликане дати розуміння складності нової процедури для виборців і членів комісій, визначити необхідний для голосування і підрахунку голосів час та окреслити коло проблем, які можуть виникнути.

О.ЧЕРНЕНКО повідомив, що також буде ще один етап акції - «вуличне голосування» у 10 регіонах України. За його словами, його проведення планується 31 травня, але на сьогодні список регіонів ще точно не визначено.

Він повідомив, що у кожній з 10 областей працюватимуть декілька пунктів, де громадяни зможуть «проголосувати» за будь-якого з кандидатів, включених до регіонального списку політичної сили. Пункти для голосування будуть розташовані у місцях скупчення громадян в обласному центрі та в інших містах, селищах і селах регіону.

О.ЧЕРНЕНКО наголосив, що всі результати цієї акції будуть оприлюднені.

Він також підкреслив, що ця акція проводиться Комітетом виборців України за власні кошти.