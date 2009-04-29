Мельниченко заявляє, що Литвин ігнорує виклики в ГПУ

15:16, 29 квітня 2009
Політика
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Піскун каже, що це - до Медведька

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не з’являється до Генеральної прокуратури України для надання показів у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав сьогодні під час прес-конференції колишнього генерального прокурора, народного депутата від Партії регіонів Святослава ПІСКУНА.

«Я заявляю про те, що голова Верховної Ради Володимир Михайлович ЛИТВИН вже неодноразово ігнорує виклики у Генпрокуратуру», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

У свою чергу, С.ПІСКУН зауважив, що Генпрокуратура не має такого засобу впливу на В.ЛИТВИНА, як примусовий привід.

«Але я вважаю, що це питання генерального прокурора. Якщо генеральний прокурор переговорить з ЛИТВИНОМ, то він прийде і дасть покази», - сказав С.ПІСКУН.

Як повідомляв УНІАН, М.МЕЛЬНИЧЕНКО неодноразово заявляв про причетність В.ЛИТВИНА до справи про вбивство Г.Гонгадзе.

Нещодавно екс-майор заявив, що голова ВР відмовився надати європейським експертам зразок свого голосу для порівняння його із голосом, записаним у кабінеті екс-Президента Леоніда КУЧМИ, і які М.МЕЛЬНИЧЕНКО передав експертам у рамках розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

Крім того, М.МЕЛЬНИЧЕНКО стверджував, що нинішнє керівництво Росії хоче бачити на посаді наступного Президента України саме В.ЛИТВИНА.

 

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