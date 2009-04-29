Тимошенко і Путін проводять незаплановану зустріч тет-а-тет
15:21, 29 квітня 2009Політика
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Формат не виключався
У даний момент прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН проводять зустріч у форматі тет-а-тет.
Про це УНІАН повідомили представники української і російської делегацій.
Зустріч почалася після засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії у вузькому колі.
Раніше зустріч у такому форматі не планувалася, проте можливість її проведення за бажанням сторін не виключалася.
Очікується, що після зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНА відбудеться засідання Комітету в розширеному складі.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває з одноденним робочим візитом у Росії.
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