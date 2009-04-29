Путін запропонував Україні тему для дискусії

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН сподівається, що дискусія про участь Росії в модернізації української газотранспортної системи (ГТС) буде продовжена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку розширеного засідання комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії в Москві.

«У цьому документі (Брюссельській декларації про модернізацію ГТС – УНІАН) немає ні слова про участь Росії як головного постачальника енергетичних ресурсів до Європи. Але ми сподіваємося, що і з цієї проблеми ми також продовжимо нашу дискусію», – заявив В.ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що ролі України як транзитера і Росії як постачальника газу є ключовими для споживачів газу в країнах Європи.

Довідка УНІАН. 23 березня 2009 р. у Брюсселі пройшла Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції «ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи» була підписана Спільна декларація ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.

Росія перенесла міжурядові консультації з Україною, заплановані на 8 квітня, через газову декларацію України і ЄС, підписану 23 квітня в Брюсселі за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.