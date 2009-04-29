Путін зворушений вчасними розрахунками за газ

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Росія готова йти назустріч Україні в питанні зменшення обсягів імпорту російського природного газу, що зумовлено обставинами, продиктованими світовою фінансовою кризою.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на спільній прес-конференції з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ після засідання Комітету з питань економічного співробітництва.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що українська сторона щомісяця коригує газові угоди з „Газпромом”.

„У зв’язку з кризою ми сьогодні не можемо споживати ті обсяги, які передбачені контрактами, і, згідно з домовленістю з „Газпромом”, ми сплачуємо за той обсяг газу, який безпосередньо спожили. Важливо, що „Газпром” і уряд РФ йдуть назустріч в цьому питанні”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр-міністр зазначила, що Україна своєчасно та в повному обсязі розраховується за спожитий російський газ.

У свою чергу, прем’єр-міністр Росії В.ПУТІН підтвердив, що оплата за спожитий Україною газ надходить безперебійно.

„Це викликає у нас почуття вдячності, бо ми розуміємо, що це потребує певних зусиль від українського уряду і ми сподіваємося, що так буде і надалі”, - сказав глава російського уряду.

«Ми погодилися з нашими українськими партнерами. Недобір газу, який передбачений контрактними зобов`язаннями, пов`язаний не з якимсь нехлюйством господарюючих суб`єктів, а з об`єктивними обставинами, викликаними світовою економічною кризою», – сказав В.ПУТІН.

Він пояснив, що між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягнуто домовленості про незастосування штрафних санкцій за недобір газу в січні-квітні поточного року, підкресливши при цьому, що розмір недобору становить 2 млрд. доларів.

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2009 року споживання імпортного газу Україною утримувалося на рівні близько 50% законтрактованих об`ємів. Планка take or pay («бери або плати») в контракті «Газпрому» з «Нафтогазом України» зафіксована на рівні 80% (такий об`єм поставок споживач повинен сплатити незалежно від можливості його використовувати).