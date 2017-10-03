До Ради перед голосуванням за пенсійну реформу прибув Гройсман

До Верховної Ради перед голосуванням за законопроект щодо пенсійної реформи прибув прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Як передає кореспондент УНІАН, також до сесійної зали зайшли члени уряду, серед яких перший віце-прем’єр міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

У даний час парламент завершує розгляд 2151-ї поправки до законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (№6614).

Раніше УНІАН повідомляв, що у засіданні Верховної Ради оголошено 15-хвилинну перерву через запах диму у сесійній залі. В той час депутати розглядали законопроект щодо пенсійної реформи.