Кабмін схвалив законопроект про податкову амністію
Ідея належить Мінфіну
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 28 квітня ц.р. схвалив законопроект „Про особливий порядок декларування доходів, із яких не сплачено податки, збори (обов`язкові платежі) до бюджетів і державних цільових фондів”, розроблений Міністерством фінансів України.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
Законопроектом передбачено проведення так званої «податкової амністії» – впровадження механізму добровільного декларування фізичними та юридичними особами доходів, з яких не сплачено встановлені законодавством України податки.
Період проведення «податкової амністії» – 6 місяців. За легалізацію доходів стягуватиметься державне мито за диференційованими ставками залежно від періоду, в якому будуть задекларовані доходи: у перший місяць – 4% від вартості об`єкту декларування, в другий і третій – 6%, впродовж трьох останніх місяців легалізації – 8%.
Крім того, законопроектом передбачаються державні гарантії суб`єктам легалізації. Так, особи, які здійснили легалізацію, не притягуватимуться до кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства щодо легалізованих об`єктів.