Кабмін схвалив законопроект про податкову амністію

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 28 квітня ц.р. схвалив законопроект „Про особливий порядок декларування доходів, із яких не сплачено податки, збори (обов`язкові платежі) до бюджетів і державних цільових фондів”, розроблений Міністерством фінансів України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Законопроектом передбачено проведення так званої «податкової амністії» – впровадження механізму добровільного декларування фізичними та юридичними особами доходів, з яких не сплачено встановлені законодавством України податки.

Період проведення «податкової амністії» – 6 місяців. За легалізацію доходів стягуватиметься державне мито за диференційованими ставками залежно від періоду, в якому будуть задекларовані доходи: у перший місяць – 4% від вартості об`єкту декларування, в другий і третій – 6%, впродовж трьох останніх місяців легалізації – 8%.

Крім того, законопроектом передбачаються державні гарантії суб`єктам легалізації. Так, особи, які здійснили легалізацію, не притягуватимуться до кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства щодо легалізованих об`єктів.