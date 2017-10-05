Рада ухвалила закон про кібербезпеку України

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон, що визначає основні принципи забезпечення кібербезпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» проголосували 257 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект №2126а в парламенті, голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко повідомив, що його прийняття посилить обороноздатність України в кібервійні.

«Ми ведемо війну з Росією. Одна зі складових цієї війни - це кібератаки. Україна зараз перша і єдина країна, яка бере участь у реальній кібервійні ... Віруси, відключення енергетичних систем - це велика проблема ... Дуже важливо забезпечити правові основи нашим спеціальним службам і дати їм правові повноваження для захисту нашої країни ... У законопроекті прописується поняття, що таке критична інфраструктура ... Я дуже прошу підтримати законопроект і посилити обороноздатність України», - сказав він.

За словами Данченка, законопроектом визначаються правові засади в сфері кібербезпеки.

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«Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади державної політики у сфері кібербезпеки. При підготовці законопроекту до повторного другого читання було враховано більшість зауважень Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління», - сказав він.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, цим законопроектом визначаються основні об'єкти кіберзахисту, які в сукупності складають критичну інформаційну інфраструктуру країни і підлягають внесенню до державного реєстру.

Встановлюється, що президент здійснює загальне керівництво у сфері кібербезпеки України, визначає стратегію кібербезпеки, пріоритети і напрями її забезпечення. Рада нацбезпеки і оборони України здійснює координацію і контроль діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку, і створює з цією метою Національний координаційний центр кібербезпеки.

«Реалізація проекту закону дасть змогу впровадити комплексний підхід ... з визначення основних засад формування державної політики в сфері кібербезпеки і створити умови для забезпечення кіберзахисту критично важливих інфраструктурних об'єктів України», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що в проекті закону враховано ряд пропозицій експертів НАТО і Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України (№2126а). За це рішення з другої спроби проголосували 235 народних депутатів з 351, зареєстрованого в сесійній залі.

У травні цього року Верховна Рада відправила законопроект на повторне друге читання.