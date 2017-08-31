Порошенко увів у дію рішення РНБО про посилення заходів з кібербезпеки

Президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо посилення заходів з кібернетичної безпеки держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент підписав указ №254/2017, яким увів у дію рішення РНБО від 10 липня 2017 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію указом президента від 13 лютого 2017 року № 32».

Читайте такожТурчинов назвав частину нардепів співучасниками кіберагресії проти УкраїниЗгідно з указом, уряд у тримісячний строк має врегулювати питання щодо заборони державним органам, підприємствам, установам і організаціям державної форми власності закуповувати послуги з доступу до мережі Інтернет у операторів телекомунікацій, у яких відсутні документи про підтвердження відповідності системи захисту інформації встановленим вимогам у сфері захисту інформації.

Також Кабінет міністрів має запровадити в установленому порядку в рамках розвитку державно-приватного партнерства механізм залучення фізичних і юридичних осіб на умовах аутсорсингу до виконання завдань кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів.

Крім того, згідно з указом, уряд за участю СБУ має підготувати та подати на розгляд парламенту законопроект щодо розмежування кримінальної відповідальності за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, вчинені щодо державних та інших інформаційних ресурсів, щодо об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та інших об’єктів, а також відповідного розмежування підслідності.

Відповідно до указу, СБУ, Адміністрація Держспецзв’язку разом із Національною поліцією України мають невідкладно активізувати співпрацю із зарубіжними партнерами щодо протидії кібератакам на критичну інформаційну інфраструктуру, проведення розслідувань таких кібератак, установлення причин і умов, що сприяли їх вчиненню, а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Крім того, протягом 2017 року уряд має, зокрема, забезпечити фінансування видатків на проектування захищеного центру обробки даних для розміщення державних електронних інформаційних ресурсів; вжити заходів щодо створення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України та забезпечення його функціонування; забезпечити безумовне виконання державними органами законодавства у сфері технічного захисту інформації, а також оперативно реагувати в установленому порядку на виявлені порушення.

Також РНБО рекомендувала Національному банку України за участю Адміністрації Держспецзв’язку та СБУ невідкладно вжити заходів, спрямованих на удосконалення кіберзахисту системно важливих банків України.

Крім того, РНБО, розглянувши комплекс проблем у сфері забезпечення кібербезпеки, пов’язаних із наслідками здійснених останнім часом масованих кібератак на державні електронні інформаційні ресурси та об’єкти критичної інфраструктури, доручила Кабінету міністрів опрацювати питання щодо визначення Держспецзвя’зку органом, відповідальним за збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформресурсів, а також щодо встановлення порядку передачі, збереження і доступу до цих копій.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси й локальні мережі, а також ряд медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджував вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем.

Згідно з даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері і вимагає викуп.

Також вірус поширився у багатьох інших країнах.

4 липня українська поліція конфіскувала сервери компанії із розроблення бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc за підозрою у розповсюдженні вірусу Petya.A.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці запобігли другому етапу кібератаки Petya.А «з очевидними джерелами з Російської Федерації».

Порошенко 10 липня заявив, що Україна має свідчення того, що кібератака була організована Російською Федерацією.

Крім того, 10 липня на засіданні РНБО було прийнято рішення щодо виділення 250 млн грн на боротьбу з кібербатаками.