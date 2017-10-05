Ердоган відвідає Україну з офіційним візитом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здійснить офіційний візит до України 9 жовтня для участі у шостому засіданні Вищої стратегічної ради Туреччина-Україна. Про це повідомляється на сайті турецького президента.

Читайте такожПорошенко і Ердоган обговорили шляхи поглиблення стратегічного партнерства"Двосторонні та регіональні питання будуть обговорюватися на засіданні ради в Києві, на якій головуватимуть президент Ердоган та президент України Петро Порошенко", - йдеться у повідомленні.

Ердоган також зустрінеться зі спікером Верховної ради Андрієм Парубієм, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та представниками турецької громади в Україні.

"Обговорюватимуться нові засоби співпраці для подальшого поглиблення стратегічних партнерських відносин з Україною, а в цьому напрямку будуть підписані різні документи та протоколи. Також відбудуться обміни думками про кримську проблему та ситуацію кримських татар", - йдеться у повідомленні.