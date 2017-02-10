Ердоган планує відвідати Україну в найближчі місяці – голова МСЗ Туреччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві.

Чавушоглу повідомив про заплановані візити лідера Турецької держави до України і РФ. "Обидва візити будуть проведені у найближчі місяці", - заявив Чавушоглу.

Також він сказав, що для визначення дати візиту Ердогана в Україну сьогодні це питання обговорював з Клімкіним.

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"І найближчим часом ми оголосимо про дати візитів нашого президента як до Москви, так і до Києва", - зазначив Чавушоглу.

"Безумовно, під час цих візитів на порядку денному будуть двосторонні питання. І звичайно, будуть розглянуті регіональні питання та питання безпеки", - сказав Чавушоглу.

За його словами, з Росією проводиться спільна робота з приводу ситуації в Сирії.