У Києві прихильники ПСПУ вимагають повернути соціалізм

У центрі Києва близько тисячі прихильників Прогресивної соціалістичної партії України та інших організацій лівого спрямування проводять першотравневу демонстрацію з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, колона демонстрантів на чолі із лідером ПСПУ Наталією ВІТРЕНКО прямує від станції метро «Арсенальна» вулицею Грушевського до Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національна банку та Секретаріату Президента України.

Акція проходить під гаслом «Долой капіталістичне рабство – даєш соціалізм!».

Разом із прогресивними соціалістами у першотравневій акції також беруть участь представники партії «Справедливість», партії «Київська Русь», Партії селян тощо.