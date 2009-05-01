Мороз не прийшов на мітинг "лівих"

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликав політичні сили лівої ідеології до об’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив у Києві на мітингу з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих.

У своєму виступі лідер комуністів традиційно піддав критиці чинну владу, закликав робітників до “класової боротьби проти олігархів”, а також негативно висловився про лідерів профспілок, які, за словами П.СИМОНЕНКА, зрадили трудящих.

Водночас після цих слів П.СИМОНЕНКА, на сцені, встановленій на Майдані Незалежності навпроти, розпочався організований Федерацією профспілок України, концерт. Це обурило представників КПУ і дало привід П.СИМОНЕНКУ висловитися, що «профспілкові боси зрадили народ і виконують роль штрейкбрехерів».

Лідер комуністів також закликав політичні сили України до об’єднання. Водночас, разом із комуністами на одній сцені під час мітингу стояли лідер прогресивних соціалістів Наталія ВІТРЕНКО, глава партії «Справедливість» Станіслав НІКОЛАЄНКО, а також керівники громадських об’єднань лівого спрямування. Слід зауважити, що у мітингу лівих сил не брав участі лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ – цю політичну силу на акції представляв голова київської організації СПУ. У зв’язку з чим П.СИМОНЕНКО наголосив: «це зайвий раз свідчить, що коли йдеться про об’єднання лівих, то маються на увазі лише комуністи». П.СИМОНЕНКО також підкреслив, що решта політичних сил України повинні визначитися і конкретніше висловити свою позицію щодо перспектив такого об’єднання.