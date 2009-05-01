Москва дасть Україні 5-мільярдний кредит за однієї умови

Росія готова надати Україні кредит у розмірі 5 млрд. дол., якщо 3 млрд. з них будуть використані на закупівлю російського газу. Як стало відомо тижневику «Дзеркало тижня» (№ 16 (744) 30 квітня - 15 травня 2009 р.), таку умову висунула російська сторона уряду України. Мається на увазі, що 2 млрд. дол., що залишилися, уряд України може розпорядитися на свій розсуд.

При цьому, згідно з наявною інформацією, українській стороні обіцяний лояльний відсоток за кредитом, а термін повернення - оговорюється.