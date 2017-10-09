Луценко назвав мотиви вбивства екс-депутата Держдуми Вороненкова

14:35, 09 жовтня 2017
Політика
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Глава ГПУ наголосив, що розглядати лише особистий мотив без політичного неможливо.

Денис Вороненков та Марія Максакова / Фото УНІАН

Мотивом убивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна. Про це на брифінгу 9 вересня заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає "Українська правда".

 "Слідство вважає, що мотивом убивства Вороненкова було поєднання вищих інтересів Російської Федерації для усунення свідка, який давав цінні свідчення для українських, а в перспективі міг давати свідченні і для міжнародних судів, щодо участі РФ у непроголошених військових діях та воєнних злочинах проти України, і з особистими мотивами пана Тюріна, який хотів помститися свої колишній цивільній дружині Максаковій і піднести свій авторитет такими діями", - сказав Луценко.

Він наголосив, що розглядати лише особистий мотив без політичного неможливо.

"Перше – бо розлучення Тюріна й Максакової відбулося близько 8 років тому. По-друге, просування цього злодія в законі ієрархічною драбиною з такими злочинами, за які він був засуджений, без співпраці зі спецслужбами неможливе. Темпи і обсяг отримання впливу на кримінальні середовища Тюріним підтверджують його співпрацю зі спецслужбами РФ", - сказав Луценко.

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Він також додав, що через 2 тижні після убивства Вороненкова до роботи в ФСБ повернувся Феоктистов (Олег Феоктистов, начальник шостої служби УСБ ФСБ, пізніше керівник служби безпеки "Роснефти" – Ред.), який був усунений звідти у результаті дій Вороненкова на свій посаді, який викрив корупційну схему у ФСБ.

"Ми бачимо переплетіння особистих інтересів замовника, помсту верхівки ФСБ, яка була звинувачена у корупції, а також інтересів вищого керівництва Кремля, щоб цінний свідок замовчав навіки", - сказав Луценко.

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов зазначив, що і він, і Марія Максакова (дружина Вороненкова – Ред.) довіряють цьому розслідуванню.

"У той же час у Тюріна не було прямого мотиву самому по собі замовляти це вбивство. І з самого початку, коли цю версію розглядали, Марія вважала її абсолютно неймовірною, бо вона з ним регулярно спілкується. Він батько двох її дітей, ці діти живуть з ним. Тому для неї ці висновки – шок і особистісна трагедія", - сказав Пономарьов.

"У тому, що за цим стоїть російська правоохоронна машина російські спецслужби, у нас великих сумнівів немає. Ми знаємо, як Тюрін познайомився з Феоктистовим, як було організоване між ними спілкування. І виглядає саме так, що саме у тої людини був мотив на замовлення цього убивства", - сказав Пономарьов.  

Раніше Луценко повідомив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова був кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

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Теги: #Вбивство Вороненкова#мотиви убивства Вороненкова