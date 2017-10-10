Клімкін хоче повезти послів на Закарпаття через позицію Угорщини щодо освітнього закону

Міністр закордонних справ Павло Клімкін запрошує європейських партнерів України відвідати Закарпатську область через позицію Угорщини щодо мовних положень закону про освіту в Україні. Про це Клімкін написав у Twitter.

Читайте такожКлімкін запитає у глави МЗС Угорщини про видачу угорських паспортів громадянам України"Запрошую наших європейських партнерів відвідати Закарпаття. Планую візит іноземних послів до цього регіону, безпосереднє спілкування з його жителями", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, за даними угорського видання Magyar Nemzet, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відмовився зустрічатися з Клімкіним на Закарпатті для обговорення мовних положень українського освітнього закону.

9 жовтня Сійярто відвідав Ужгород з метою проведення зустрічі з керівниками організацій закарпатських угорців. Враховуючи те, що Клімкін повторив свою пропозицію про спільну поїздку на Закарпаття для обговорення освітнього закону, Сійярто наголосив, що його український колега спізнився з цією пропозицією і що із закарпатськими угорцями слід говорити до ухвалення закону.

В Ужгороді Сійярто також заявив, що ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом через мовні положення нового закону України «Про освіту».

Своєю чергою Клімкін сьогодні, 10 жовтня, наголосив, що Україна погодиться на перегляд Угоди про асоціацію з Євросоюзом лише з метою закріплення європейської перспективи України.

Клімкін має намір в разі проведення зустрічі з Сійярто порушити питання видачі угорських паспортів українським громадянам.

29 вересня посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень анонсував візит Клімкіна до Будапешта на 12 жовтня.