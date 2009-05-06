Сьогодні вночі згорів храм Княгині Ольги

У щойно відбудованому маріупольському храмі вогонь знищив цінні ікони і інше церковне начиння.

Сьогодні о 4.30 ночі спалахнула будівля комплексу храму Княгині Ольги, будівництво якого ведеться в селищі Україна. Постраждала будівля була вже повністю відбудована.

Як повідомили в управлінні МНС в Маріуполі, в даний час на місці події працює спеціальна комісія, яка і з`ясує причину пожежі.

Проте джерело, яке побажало залишитися невідомим, повідомило, що це був підпал, в церкві ламали грати. Міліції дали 10 днів для розкриття цієї справи.

Храм Княгині Ольги відноситься до Української православної церкви Київського патріархату.

КП в Украине