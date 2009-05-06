Сьогодні вночі згорів храм Княгині Ольги
10:22, 06 травня 2009Політика
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Вогонь знищив цінні ікони
У щойно відбудованому маріупольському храмі вогонь знищив цінні ікони і інше церковне начиння.
Сьогодні о 4.30 ночі спалахнула будівля комплексу храму Княгині Ольги, будівництво якого ведеться в селищі Україна. Постраждала будівля була вже повністю відбудована.
Як повідомили в управлінні МНС в Маріуполі, в даний час на місці події працює спеціальна комісія, яка і з`ясує причину пожежі.
Проте джерело, яке побажало залишитися невідомим, повідомило, що це був підпал, в церкві ламали грати. Міліції дали 10 днів для розкриття цієї справи.
Храм Княгині Ольги відноситься до Української православної церкви Київського патріархату.
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