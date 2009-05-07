Ющенко обіцяв Лукашенку кафедру в українському університеті

Президенти України і Білорусі Віктор ЮЩЕНКО та Олександр ЛУКАШЕНКО домовились про відкриття кафедри білоруської мови в одному з українських університетів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це В.ЮЩЕНКО сказав після закінчення переговорів з О.ЛУКАШЕНКОМ.

“Ми домовилися, що у 2009 році необхідно відкрити кафедру білоруської мови в одному з університетів України. Можливо, ми говорили про університет Шевченка, можливо, це буде якійсь інший український університет”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, в Україні шанобливо ставляться до білоруської громади, яка хоче зберегти свою мову, культуру, історію, реалізувати свої освітні потреби.

Президенти обмінялися думками про встановлення пам`ятників видатним діячам білоруського та українського народів, а також тим видатним подіям, які стосуються спільної історії двох держав.

“Сьогодні ми засвідчуємо, що у нас немає жодних серйозних проблем на рівні стосунків між людьми”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент України повідомив, що в ході переговорів багато уваги було приділено співпраці в гуманітарній сфері.

“Якихось проблем тут немає. Разом з тим обидва Президенти говорили, що у гуманітарній темі, у темі освіти, ще багато-багато роботи”, - додав В.ЮЩЕНКО.