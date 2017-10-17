Під Радою почалися сутички мітингувальників з поліцією, є потерпілі (фото, відео)

Біля Верховної Ради України на розі вулиці Грушевського та Садова відбуваються сутички між мітингувальниками та поліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, сутички почалися після блокування поліцією проходу крізь металеві рамки у бік Верховної Ради.

Частина бійців Національної гвардії України направлялася від будівлі парламенту до рогу вулиць Грушевського і Садової для того, щоб допомогти працівникам поліції у блокуванні проходу крізь металеві рамки. В цей момент декілька молодиків із закритим обличчям почали бити нацгвардійців. Інша частина активістів почали виламувати металеві огородження, які стоять біля металевих рамок, та битися з працівниками поліції.

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Деякі з мітингувальників, які намагалися пройти кордон поліції, тримали у руках чохли, у яких, ймовірно, були палатки. Внаслідок сутичок один із мітингувальників дістав поранення голови.

Також під час сутичок постраждав працівник поліції. Після бійки він лежав на тротуарі, у нього з носа текла кров. Медичні працівники надавали йому допомогу.

Надалі сутички локально продовжуються в різних місцях вулиць Садова і Грушевського. Частина мітингувальників, які на своєму одязі мають символіку батальйону “Донбас”, стали на вулиці Грушевського зі щитами.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у центрі Києва проходить кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.