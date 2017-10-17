У центрі Києва помітили можливих "тітушок" (фото)

В "Українському домі", який розташований неподалік від Верховної Ради, перебуває велика кількість молодих чоловіків спортивної статури.

Вони розташувалися на стільцях на одному з поверхів будівлі. З якою метою вони там, невідомо, передає LB.ua.

"Український дім" розташований на Європейській площі. Менше ніж за кілометр звідси проходить численний мітинг за політичну реформу.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві під Радою проходить акція протесту опозиції - соратників лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, "Альтернативи", "Демальянсу", руху "Чесно", "Батьківщина", "Самопоміч" та інші.

Як відомо, організатори та учасники заходу вимагають від парламенту скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, а також створити антикорупційний суд.