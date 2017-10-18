Геращенко розповіла про "страшенне розчарування" у РФ прийняттям законів щодо Донбасу

У Російській Федерації "страшенно розчаровані" прийняттям законів про державну політику України щодо територій Донецької і Луганської областей, окупованих російськими найманцями та військами.

Про це повідомила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Примітно, що РФ і їх маріонетки страшенно розчаровані проголосованими ВР законами по Донбасу, вони були впевнені, що голосування не пройде", - заявила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами «за» ухвалила у першому читанні президентський законопроект №7163 «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях», який, за словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, дасть змогу залучити оборонну зброю і ввести в Україну миротворчу місію.

Також 6 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України (реєстраційний номер 7164). За дане рішення проголосували 229 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Даним законом ще на рік продовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений в 2014 році.