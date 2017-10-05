Президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу ставить крапку на маніпуляціях Росії - нардеп

Президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) ставить крапку на намаганнях Росії створити ілюзії самоврядності окупованих територій, наявності в них демократичних процедур, права на самовизначення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

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«Законопроект називає все своїми іменами і вводить вперше в Україні чіткі дефініції: тимчасова окупація РФ територій Донбасу; діяльність збройних сил та інших військових формувань РФ; окупаційна адміністрація РФ. Це не прості слова – це визнання на законодавчому рівні реального стану речей», - наголошує народний депутат.

Фріз називає дві ключові причини, чому це важливо.

«Перша: ми створюємо передумови для ефективного процесу реінтеграції Донбасу на умовах України. Друга: ми закладаємо підвалини для активізації геополітичного дипломатичного наступу на РФ», - вважає депутат.

За її словами, законопроект вкрай важливий для України на геополітичному рівні.

«І Україна, і її західні партнери втомилися від інформаційно-дипломатичних кульбітів РФ. Я говорю про намагання створити ілюзію самоврядності окупованих територій, наявності в них демократичних процедур, права на самовизначення. Законопроект ставить на цьому крапку. Це дуже важливо за умови того як РФ інформаційно намагається використати локальні дезінтеграційні процеси в ЄС (Каталонія, Шотландія) і прив’язати їх до Донбасу. Тепер цей номер не пройде», - наголошує Фріз.

За її словами, законопроект чітко визначає суб’єкта агресії проти України.

«Це РФ. Кремль постійно намагається «вибити» своїм найманцям статус окремого суб’єкту. Ми не збираємося гратися в ці ігри. Режисер і виконавець війни знаходиться в Кремлі. І ми фіксуємо це законодавчо. А це означає, що РФ не зможе виступати у якості посередника, чи «миротворця». Тобто ми ставимо законодавчий запобіжник на «Придністровський сценарій». В Україні все буде по іншому, тут не буде замороженого на десятиліття конфлікту», - пише депутат.

Вона підкреслює, що законопроект «не містить компромісів, які намагався нав’язати нам Кремль».

«Документ посилається на 51 статтю статуту ООН і фіксує право України на самооборону. Це дуже важливо – мова не йде про сепаратизм чи якийсь натяк на нього, мова йде про інтервенцію», - пише Фріз.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1). Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).

Сьогодні Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони підтримав президентський законопроект № 7163, але доручив підготувати поправки.