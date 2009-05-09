В Україні оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання
10:57, 09 травня 2009Політика
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Ющенко розпочав виступ
В Україні оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.
Як передає кореспондент УНІАН, хвилину мовчання оголошено на знак глибокої пошани до подвигу героїв-переможців та вічної пам`яті загиблих у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Після загальнонаціональної хвилини мовчання Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав виступ на Майдані Незалежності зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Перемоги.
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