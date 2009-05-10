На Луганщині двоє дітей пошкодили пам’ятники на 23 могилах
02:15, 10 травня 2009Політика
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Вандалам - 10 і 13 років
В одному із селищ Попаснянського району Луганської області співробітники міліції викрили двох учнів загальноосвітньої школи (10 і 13 років), які 6 травня з хуліганських спонукань на місцевому кладовищі пошкодили пам’ятники на 23 могилах.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
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