На Луганщині двоє дітей пошкодили пам’ятники на 23 могилах

В одному із селищ Попаснянського району Луганської області співробітники міліції викрили двох учнів загальноосвітньої школи (10 і 13 років), які 6 травня з хуліганських спонукань на місцевому кладовищі пошкодили пам’ятники на 23 могилах.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.