Азаров вважає Чупруна і Бойка куркулями, але буде їх виховувати

У ході республіканської наради з активом Автономної Республіки Крим перший віце-прем`єр-міністр України–міністр фінансів Микола Азаров вступив у вельми цікаву дискусію з мером Феодосії Володимиром Шайдеровим.

В ході обговорення проблем з підготовки до зими в кримських містах і районах з`ясувалося, що дотепер не почався опалювальний сезон у Феодосії, Ялті, Судаку і Керчі. В зв`язку з цим Азаров зробив зауваження меру Феодосії Шайдерову, який усміхався під час обговорення даної проблеми.

«Ви зробили мені зауваження: що ти усміхаєшся? Я усміхаюся тоді, коли ми лукавимо, - відповів, вийшовши до мікрофона мер Феодосії. - Ви знаєте, таке враження, що в цьому залі зібралися як в дитячому садку. Є один вихователь, говорить: «Встаньте!» - всі встали, «сядьте!» – всі сіли, «віджалися!» – всі віджалися».

Шайдеров відзначив, що на сьогоднішній день «проблем у Феодосії з опалення немає». «Сьогодні Феодосія одержує 70 тисяч ліміту газу для населення. Для того, щоб я сьогодні запустив всю решту 18 котельних «Кримтеплокоммуненерго», а «Кримтеплокоммуненерго» - це республіканська власність, потрібно ще додатково 120 тисяч ліміту. У мене ще по Феодосії є 12 комунальних котельних. На всі ці котельні ліміти є, і вони сьогодні працюють. Питання юридичне: хто відповідатиме, не маючи офіційного юридичного паперу на початок опалювання і відбору газу з магістралі? Якщо ми почнемо відбір газу, повністю Феодосія зупиняється, і все населення не одержуватиме газ. Тобто наступає аварійна ситуація», - пояснив Шайдеров і додав: «Так в чому питання і проблема Шайдерова? У Шайдерова немає проблем».

«Все у тебе? – запитав у відповідь Азаров. - А то ти спочатку усміхався, зараз вже хмуришся». Після цього, звертаючись до залу, перший віце-прем`єр заявив, що Шайдеров «юридичної відповідальності боїться більше, ніж відповідальності перед своїми жителями, перед виборцями». «Ось же що цікаво! – сказав Азаров. - Я тебе багато років знаю, Шайдеров. Ти ось припиняй все-таки. Ось. І завжди до тебе добре відносився. Я в 2004 році, вірніше в 2005-у на початку, коли «помаранчеві», так би мовити, погрожували в`язницею і так далі, йшов з піднятою головою з Кабінету міністрів. За всі ті рішення, що я приймав, я не боявся ні крапельки! Тому що руки не прилипнули! До рук нічого не прилипнуло! І ти не бійся!».

«І я не дозволяю, щоб липнуло. Ні собі, ні кому», - сказав у відповідь Шайдеров, чим викликав гучний сміх в залі.

Азаров дорікнув меру Феодосії за те, що він «жодного разу не приїхав за три місяці, не поставив цю проблему по грошах». «Жодного разу! Хто б тобі відмовив?». – запитав він. «Я зрозумів», - відповів Шайдеров.

На закінчення Азаров вирішив пояснити, звідки беруться всі ці юридичні проблеми з лімітами на газ. «У нас прийшли керувати «Нафтогазом» професіонали все-таки, - сказав він. - Але професіонали мають одну неприємну сторону характеру. Вони жахливо скупі. Такі куркулі! Ось Чупрун (заступник міністра палива і енергетики України) і Бойко (глава Мінпаливенерго) – вони обоє один одного варті… Але будемо їх виховувати, звичайно».

Обком