На засіданні ВР присутні не більше 150 нардепів, хоча зареєструвалися 280

На початку ранкового засідання у сесійному залі Верховної Ради України присутні не більше 150 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, згідно з інформацією оприлюдненою на електронному табло, зареєстровано 280 народних депутатів.

Зараз у ВР проходить Година запитань до уряду. Частина депутатів зібралися біля урядової ложі і розмовляють з членами Кабінету міністрів.

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Під час Години запитань до уряду обговорюється питання підвищення пенсій та безоплатної правової допомоги для населення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, після Години запитань до уряду народні депутати мають розглянути два законопроекти. Перший стосується внесення зміни до статті 44 закону «Про вищу освіту», а другий — захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.