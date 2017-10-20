Рада сьогодні послухає урядовців і розгляне два законопроекти (подію завершено)
10:16, 20 жовтня 2017Політика
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Нардепи сьогодні послухають міністрів у рамках Годину запитань до уряду.
Рада також хоче розглянути два законопроекти \ Фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада проведе Годину запитань до уряду та розгляне два законопроекти.
Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про медичну реформу Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному пленарного засідання.
Один законопроект стосується внесення зміни до ст. 44 закону «Про вищу освіту», а другий - захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.
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