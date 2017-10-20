Рада сьогодні послухає урядовців і розгляне два законопроекти (подію завершено)

Сьогодні Верховна Рада проведе Годину запитань до уряду та розгляне два законопроекти.

Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про медичну реформу Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному пленарного засідання.

Один законопроект стосується внесення зміни до ст. 44 закону «Про вищу освіту», а другий - захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.