Литвин заявив про вихід з групи "Воля народу"

Народний депутат Володимир Литвин заявив про вихід із групи "Воля народу". Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні парламенту.

Читайте такожСтало відомо, хто очолить групу "Воля народу" у Раді після смерті ЄремеєваПри цьому Литвин не назвав причини виходу, але зазначив, що "в секретаріаті виникли проблеми з моїм зверненням".

Як повідомляє УНІАН, у групі "Воля народу" разом з Литвином на сьогодні 19 народних депутатів, а це мінімальна кількість для існування групи. З виходом Литвина група стоїть на грані розпуску. Заяву депутата має озвучити головуючий на засіданні Верховної Ради. Саме після цього починається відлік часу для розпуску групи.