Литвин заявив про вихід з групи "Воля народу"
14:19, 20 жовтня 2017Політика
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Після його виходу з групи, вона стоятиме на грані розпуску, оскільки не буде мати достатньої кількісті нардепів для існування.
Причину виходу з групи нардеп не уточнив \ newsnetwork.tv
Народний депутат Володимир Литвин заявив про вихід із групи "Воля народу". Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні парламенту.
Читайте такожСтало відомо, хто очолить групу "Воля народу" у Раді після смерті ЄремеєваПри цьому Литвин не назвав причини виходу, але зазначив, що "в секретаріаті виникли проблеми з моїм зверненням".
Як повідомляє УНІАН, у групі "Воля народу" разом з Литвином на сьогодні 19 народних депутатів, а це мінімальна кількість для існування групи. З виходом Литвина група стоїть на грані розпуску. Заяву депутата має озвучити головуючий на засіданні Верховної Ради. Саме після цього починається відлік часу для розпуску групи.
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