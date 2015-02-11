Парасюк та Литвин мало не побилися у Раді

Під час виступу з трибуни Ради Литвин звинувачував представників влади у тому, що вони урізають українцям соцвиплати та нібито прикриваються війною, повідомляє ТСН.

Також він говорив про те, що політики мають поставити чіткі питання з приводу місця Україні у світі та її безпекового статусу.

Коли ж виступ Литвина намагалися зупинити, він сказав: "Як правило, починає перший кричати той, кому сказати нічого, і він намагається перекласти відповідальність на інших людей".

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До нардепа підбіг Парасюк і почав його штовхати. Рознімав політиків народний обранець від "Батьківщини" Сергій Власенко. Депутати розійшлися по своїх робочих місцях, однак словесна перепалка між ними продовжилася.

Нагадаємо, 4 грудня минулого року УНІАН повідомляв, що депутати обрали голів комітетів і вперше побилися в Раді восьмого скликання.