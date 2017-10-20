У Конотопі жорстоко побили депутата міськради від "Батьківщини"

У місті Конотоп Сумської області жорстоко побили депутата міської ради від фракції «Батьківщина» Сергія Тягнія.

Як повідомив кореспонденту УНІАН по телефону голова Конотопської міської партійної організації ВО «Батьківщина» Юрій Марченко, напад на депутата було скоєно сьогодні вранці, 20 жовтня, на одній із автостоянок райцентру.

За його словами, Тягній перебував в автомобілі, коли невідомий чоловік відчинив двері та почав його бити.

«Бив руками і ногами, нанісши загалом близько 20 ударів, після чого втік. По тому Тягній сам викликав швидку допомогу. Його госпіталізували, і наразі він знаходиться у хірургічному відділенні Конотопської центральної районної лікарні під крапельницями. Лікарі зробили комп’ютерну томограму і діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, тріщину черепа, розтрощення гайморових пазух, ушкодження ребр та інші травми. У лікарні Тягній проведе мінімум два тижні», – розповів Марченко.

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За інформацією керівника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіри Біганової, у Конотопський відділ поліції зателефонували співробітники лікарні та повідомили про те, що до них за наданням медичної допомоги звернувся депутат міської ради. Співробітники поліції зустрілися з потерпілим, але заяву про напад на нього депутат написати сьогодні відмовився.

«У зв’язку з цим кримінальне провадження поки що відкрито не було», – зазначила Біганова.

Тим часом Марченко наголосив, що заяву в поліцію депутат не написав сьогодні тому, що лікарі заборонили йому рухатися, і, швидше за все, Тягній зробить це завтра.

На запитання, з чим пов’язують партійці напад на свого колегу, Марченко сказав, що ймовірно – це активна депутатська діяльність постраждалого.

«Особистих ворогів у Тягнія немає. Тож я сказав би, що напад на 90% скоєно через його активну депутатську діяльність. Сергій працює юристом і в міськраді завжди виступає з позиції права. Очевидно, це подобається не всім», – наголосив Марченко.

За його словами, наразі в Конотопській міськраді фракція «Батьківщина» складається із двох депутатів. Третій депутат був виключений із фракції та з партії півроку тому за порушення партійної дисципліни.