Частина нардепів злякалася побиття активістами і не прийшла на роботу – Ємець

Сьогодні частина депутатів не з'явилась на сесійне засідання до Верховної Ради через побоювання застосування фізичного насилля мітингувальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам народний депутат України Леонід Ємець (фракція “Народний фронт”).

Він зауважив, що обговорення медичної реформи проходить сьогодні в напівпустому залі, оскільки деякі депутати побоялися приходити в парламент через інциденти, які сталися вчора з народними депутатами від фракції “Блоку Петра Порошенка” Олексієм Гончаренком та Олегом Барною.

Ємець зазначив, що за словами депутатів, “ті, хто не ходять, і через яких зривається голосування, то їм нічого не буде, а це (йдеться про фізичну розправу — УНІАН) торкнеться тих, хто якраз з'явився”, – тому низка депутатів сьогодні і не прийшли на засідання.

При цьому він визнав, що “частина депутатів і так не ходила, а частина налякана цими побиттями народних депутатів і просто не з'являється”.

Наразі у сесійній залі перебуває не більш як 150 депутатів.

Також Ємець підкреслив, що частина депутатів може не прийти і на завтрашнє засідання, і тоді буде надзвичайно важко знайти голоси за медичну реформу та направлення законопроектів щодо обмеження депутатської недоторканності до Конституційного суду.

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Крім того, депутат наголосив, що організаторам акцій протесту потрібен не результат, а “мітинги, політична картинка”.

Він зазначив, що сьогодні проходив до Верховної Ради через вул. Садову, буд. 3А, тобто через будівлю, в якій розміщені комітети парламенту.

Як відомо, будівля на Садовій, 3А з'єднується підземним переходом із будівлею на Грушевського, де проходять засідання парламенту.

Багато депутатів також скористалися саме проходом через будівлю на Садовій, під якою немає мітингувальників, що дозволило їм уникнути будь-яких інцидентів.

Водночас народний депутат України Юрій Тимошенко (фракція “Народний фронт”) сказав, що він сьогодні заходив до ВР через 4-й під'їзд будівлі на Грушевського, де відбувається засідання парламенту, і в нього не виникло жодних проблем. “У мене абсолютно не було проблем”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій. Пізніше відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

В бік народного депутата Олексія Гончаренка мітингувальники кидали яйця.

Ввечері учасники акції напали на народного депутата від фракції “Блоку Петра Порошенка” Олега Барну. Це відбулося в момент, коли депутат намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки очікують, що саме 19 жовтня парламент розгляне їхні вимоги.