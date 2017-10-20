Мер Вінниці відповів Путіну на його слова щодо встановлення пам'ятника Петлюрі

Вінницький міський голова Сергій Моргунов на обурення президента Росії Володимира Путіна щодо встановлення пам’ятника Симону Петлюрі відповів, що не російській владі вказувати українським містам та громадам, як вшановувати своїх героїв. Як передає УНІАН, відповідь мера Вінниці оприлюднена на його сторінці у Facebook.

«Сьогодні прочитав, як президент держави-агресора, що розв’язала проти України гібридну війну, Владімір Путін – бурхливо відреагував на встановлений у Вінниці пам’ятник Голові Директорії, Головному Отаману військ УНР Симону Петлюрі. Не російській владі вказувати українським містам та громадам, як вшановувати своїх героїв. І російській пропаганді тут робити нічого», - написав Моргунов.

Він згадав історичні події сторічної давнини, адже сам за фахом історик.

«Як в часи СРСР, так і тепер у Росії з вивченням історії на основі історичних фактів справи йдуть дуже погано. Їх пропаганда весь цей час тільки тим і займається, що переписує історію України. Як колишній викладач історії, як я можу реагувати на брехню та міфи, наприклад, про «їхнього» князя Володимира, «їхню» королівну Анну, Русь?! Здається ж усі знають, що спочатку була Київська Русь, і лиш потім на болотах з’явилось Московське князівство» - наголосив Моргунов.

Мер Вінниці провів історичні паралелі й переконаний, що для того, аби не повторити історію, необхідно знати й враховувати помилки минулого.

Читайте такожПутін назвав Петлюру нацистом і антисемітом

«Наш народ сто років тому дуже важко боровся за незалежність і, на превеликий жаль, тоді її не здобув. А ми маємо знати свою історію і не повторювати її помилок. Тим більше зараз, коли та ж сама країна веде гібридну війну на українському Сході, і наші воїни вже 4-й рік боронять територіальну цілісність нашої держави», - повідомив Моргунов.

Мер Вінниці наголосив, що в українських істориків ще багато роботи над тим, щоб повернути історичну правду про події і про історичних постатей.

«Саме тому ми створимо Музей «Вінниця – Тимчасова Столиця УНР», щоб показати факти, і серед іншого – розвінчати міфи та брехню, які насаджувались спочатку радянською історіографією, а тепер кремлівською пропагандою», - сказав Моргунов та навів цитату самого Петлюри: «Найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз самого імені Росія. Цей гіпноз треба розвіяти, особливо в Америці та Франції».

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Вінниці відкрили пам’ятник державному та військовому діячу часів Української Революції 1917-1921 рр Симону Петлюрі. Пам’ятник виготовлено з бронзи у натуральну величину, де Петлюра сидить на лавці, тримаючи у руках карту України, на якій вирізняються дві позначки – Вінниця як Тимчасова Столиця УНР, та Київ – столиця держави, що тимчасово окупована більшовицькими військами.