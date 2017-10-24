Дострокові вибори в Україні не проводитимуться - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що дострокові вибори в Україні не проводитимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

«Я, в свою чергу, докладатиму усіх зусиль, аби забезпечувати політичні умови для реформ та інвестицій й узгоджену позицію та командну роботу у трикутнику «президент – уряд з прем’єр-міністром – парламент»», - заявив він.

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«Залишилося менше року до початку планового виборчого циклу з обрання президента та Верховної Ради. Як я вам казав 9 місяців тому – ніяких дострокових виборів не буде, що ми і забезпечимо», - додав президент.

За словами глави держави, цей період до вимушеної «паузи в реформах і до ризику зростання популізму» кожному треба використати максимально ефективно.