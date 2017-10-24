Путін переконався, що ззовні Україну не взяти, і намагається підірвати країну з середини - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що президент РФ Володимир Путін переконався, що ззовні Україну не взяти, і тому невід’ємною частиною гібридної війни стали спроби підірвати країну з середини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на засіданні Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

Президент нагадав, що позавчора повернувся з Авдіївки, що перебуває на лінії розмежування.

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«На передку, на блокпостах вони (військові – УНІАН) міцно й надійно тримають оборону на лінії зіткнення. Завдяки саме їм Путін переконався, що ззовні Україну не взяти. Тому й стали невід’ємною частиною гібридної війни постійні спроби Кремля підірвати країну з середини», - зазначив він.

За словами Порошенка, в Україні є політикани, які не просто закликають до дестабілізації та хаосу, а намагаються їх організувати, звести нанівець всі ті позитивні зрушення, які «народ буквально вистраждав за три з половиною роки випробувань».

При цьому президент наголосив, що ситуацію в Україні не вдасться дестабілізувати.

«Але нічогісінько в них не вийде. Як вони не намагаються розхитати ситуацію - вона не хитається. По 30-40 людей вони називають загальноукраїнською акцією протесту, навіть якщо ми з повагою до них ставимось. Народ не дає її розхитати. Країна переходить від виживання до розвитку. Ніхто і ніщо не зупинить наш упевнений рух вперед… Все буде добре», - запевнив глава держави.