Саакашвілі перейшов "червону лінію" і хоче захопити владу - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголошує, що лідер "Руху нових сил" Михеїл Саакашвілі перейшов "червону лінію" і хоче захопити владу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Михеїл Саакашвілі, на жаль, перейшов "червону лінію". Він бреше, він провокує з метою особистого захоплення влади", - заявив генпрокурор.

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За словами Луценка, відповідні дані є у слідства. "Свого часу, коли слідчий дозволить мені їх розголошувати, я це зроблю", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що стосовно екс-президента Грузії, голови партії «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі немає жодних спеціальних обставин, які б унеможливлювали його депортацію.

«У нас є новина. Якщо раніше я заявляв, що Саакашвілі має статус, який унеможливлює будь-який спосіб його депортації або екстрадиції, то наразі Державна міграційна служба відмовила йому у статусі біженця, про який він написав заяву, і пан Саакашвілі, як завжди, до суду з оскарженням цього рішення не звернувся", - сказав Луценко.