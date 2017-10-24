Саакашвілі відмовили у статусі біженця, перешкод для його депортації немає - Луценко

Стосовно екс-президента Грузії, голови партії «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі немає жодних спеціальних обставин, які б унеможливлювали його депортацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час брифінгу у перерві засідання Ради регіонального розвитку.

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«У нас є новина. Якщо раніше я заявляв, що Саакашвілі має статус, який унеможливлює будь-який спосіб його депортації або екстрадиції, то наразі Державна міграційна служба відмовила йому у статусі біженця, про який він написав заяву, і пан Саакашвілі, як завжди, до суду з оскарженням цього рішення не звернувся", - сказав Луценко.

"Відтак, зараз він апатрид без жодних спеціальних обставин, які б могли унеможливити депортацію або екстрадицію, і Державна міграційна служба знає це достеменно», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова фракції БПП Артур Герасимов сказав, що прихильники лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі ставлять за мету захоплення влади в Україні будь-якою ціною.

Нагадаємо, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами.

Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді