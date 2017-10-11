Ляшко продав квартиру колишньому регіоналу

11:34, 11 жовтня 2017
Політика
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Лідер Радикальної партії підтвердив, що продав житло саме екс-регіоналу.

Ляшко підтвердив продаж нерухомості екс-регіоналу / фото УНІАН

Лідер Радикальної партії, нардеп Олег Ляшко підтвердив продаж власної квартири за 15,9 мільйонів гривень колишньому регіоналу, наближеному до олігарха Рината Ахметова. Про це повідомили у прес-службі партії, посилаючись на слова нардепа, передає "Українська правда".

На запитання, яке саме майно продав Ляшко, він відповів, що продав квартиру. Хоча не уточнив, яку саме.

У його декларації зазначено, що він володіє двома квартирами у Києві, площею 367,2 кв.м та 95,50 кв.м, а також однією квартирою у Києві, площею у 66,30 кв.м у співвласності зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.

Також лідер Радикальної партії підтвердив, що продав житло саме екс-регіоналу, людині, близькій до бізнесмена, колишнього депутата та основного спонсора "Партії регіонів" Ахметова.

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"Продав квартиру. Так, саме Риженков орендував у мене квартиру, яку потім він і купив", - сказав Ляшко.

"Риженков Олександр Миколайович був народним депутатом парламенту попереднього скликання й очолював фінансово-банківський комітет, у якого я був заступником. Герой України, колишній директор Донецького металургійного заводу", - додав він.

Олександр Риженков - колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів" і батько Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг". Це управляюча компанія групи "Метінвест", яка належить Ринату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

Як відомо, 9 жовтня Ляшко задекларував 15,9 млн гривень. В декларації зазначається, що він продав майно Олександру Риженкову.

Раніше у розслідуванні "Наших грошей" йшлося, що лише за останній рік народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн.

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Теги: #нерухомість Ляшка#декларація Ляшка#Ляшко продав квартиру