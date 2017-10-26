Ляшко припустив, що до замаху на Мосійчука може бути причетний Льовочкін

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що до замаху на народного депутата від РП Ігоря Мосійчука може бути причетний заступник керівника фракції «Опозиційний блок», колишній глава Адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін. Про це Ляшко написав у Facebook.

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«Замовником замаху на Ігоря Мосійчука може бути колишній глава Адміністрації Президента Януковича Сергій Льовочкін», - зазначив він. Ляшко додав, що «саме за заявою Мосійчука НАБУ почало кримінальне провадження» про незаконне збагачення Льовочкіна.

«Також Мосійчук був погоджений трьома фракціями парламенту на посаду голови ТСК із розслідування незаконного захоплення Льовочкіним телеканалу «Інтер» і вбивства його колишнього власника. Також ми добиваємся від уряду повернення в державне управління газорозподільчих мереж, що позбавить (бізнесмена Дмитра) Фірташа і Льовочкіна мільярдних корупційних потоків», - написав лідер Радикальної партії.

«Тому я абсолютно не виключаю, що Льовочкін міг замовити, а його бандити організувати вбивство Мосійчука, щоб помститися», - зазначав Ляшко.

Він вимагає від правоохоронців розслідувати можливу «причетність Льовочкіна до замаху на Мосійчука і вбивства двох працівників поліції».

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого двоє осіб загинули, ще троє постраждали, серед них народний депутат Мосійчук та політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області. Встановлено, що невідомі підірвали мотоцикл, коли Мосійчук виходив з приміщення телеканалу.

Слідство розглядає кілька версій вибуху, в тому числі замах на Мосійчука, організований російськими спецслужбами. Друга версія - політична діяльність Мосійчука, його громадська позиція всередині держави, третя - замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті.

Також слідство не виключає версію замаху на потерпілого в результаті вибуху політолога Балу або на будь-якого громадського або політичного діяча, який міг перебувати на каналі Espreso.tv у той час. Крім того, слідство розглядає версію замаху на співробітників каналу.